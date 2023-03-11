The Guardian: Великобритания и Франция заключили новую сделку в сфере атомной энергетики
2023-03-11 00:27
Издание The Guardian сообщает, что Франция и Великобритания договорились о новой сделке в сфере атомной энергетики.
Эта договоренность была достигнута во время встречи французского президента Эммануэля Макрона с британским премьер-министром Риши Сунаком.
По словам британского премьера, сотрудничество двух стран должно помешать России превратить энергетическую безопасность в оружие.
Сунак отметил, что речь идет о новом амбициозном партнерстве, в том числе в низкоуглеродной энергетике.
Кроме того, Франция и Великобритания договорились о гражданском ядерном сотрудничестве, создании новых интерконнекторов.
Опубликовано: Светлана Репина