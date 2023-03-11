США хотят затопить Международную космическую станцию без участия России

Согласно проекту бюджета на 2024 финансовый год, опубликованному на сайте Белого дома, США планируют затопить Международную космическую станцию.

В проекте бюджета заложены средства на строительство тягача, необходимого для затопления станции.

В разделе космических проектов значится подготовка к безопасному затоплению МКС с предварительным выводом станции с орбиты.

Это связано с переходом Соединенных Штатов на коммерческие станции, которые обходятся дешевле.

При этом США готов потратить 180 млн долларов на создание тягача для затопления станции, чтобы не пользоваться существующими российскими системами.