Огородники рассказали, почему вытягивается рассада капусты и что делать

Белокочанная капуста - это один из вариантов того, что можно посадить в марте на рассаду.

Для получения крепкой и здоровой рассады нужно хорошо потрудиться и тщательно за этой рассадой ухаживать.

Существует множество причин, почему рассада капусты так сильно вытягивается. Если причину своевременно не устранить, то это значительно скажется на будущем урожае, так как сеянцы будут расти хилыми, слабыми. А если нужные меры предпринять вовремя, то с проблемой можно справиться быстро.

Естественно проблему лучше предупредить, чем решать. Поэтому выращивая рассаду нужно стараться не допустить вытягивания рассады.

Вот несколько причин, из-за которых это может произойти:

загущенность посадки

нехватка микроэлементов в почве

неправильный температурный режим

недостаток света

посев в неправильное время

Обнаружив, что рассада капусты начала тянуться вверх, перенести рассаду в прохладное место. Она лучше растёт и развивается при температуре 14-16 градусов.

Добавляем к вытянувшейся рассаде немного грунта, до уровня нижних листьев. Пикируем рассаду, укорачивая на 1/з часть корня, это затормаживает развитие надземной части, стебель утолщается, все силы уходят на корневую систему.

Поливаем в меру, но регулярно, тогда, когда верхний слой почвы хорошо подсох. Можно прибегнуть к стимулятору роста, использовать Атлет, поливаем рассаду под корень.