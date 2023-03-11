WSJ: последние действия России снизили шансы ВСУ на прорыв

Издание The Wall Street Journal пишет, что многие западные политики уже сомневаются в вероятности успеха ВСУ.

Это связано с возведением россиянами оборонительных линий, которые существенно снижают шансы украинских военных на прорыв.

Авторы статьи напоминают, что на Западе постоянно повторяют слова о необходимости победы Украины.

Между тем пока никто так и не предложил четкого понятия, как именно должна выглядеть эта победа.

По информации издания, строительство оборонительной линии россиянами может помешать осуществлению планов украинских военных.