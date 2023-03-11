WSJ: последние действия России снизили шансы ВСУ на прорыв
Издание The Wall Street Journal пишет, что многие западные политики уже сомневаются в вероятности успеха ВСУ.
Это связано с возведением россиянами оборонительных линий, которые существенно снижают шансы украинских военных на прорыв.
Авторы статьи напоминают, что на Западе постоянно повторяют слова о необходимости победы Украины.
Между тем пока никто так и не предложил четкого понятия, как именно должна выглядеть эта победа.
По информации издания, строительство оборонительной линии россиянами может помешать осуществлению планов украинских военных.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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