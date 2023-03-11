Берёзовый дёготь незаменимый помощник в огороде

Березовый деготь в садоводстве и огородничестве – поистине незаменимое средство!

Берёзовый дёготь, это древесная смола берёзы. Он помогает эффективно справиться со множеством вредителей и болезней. Его можно приобрести в аптеках, садовых магазинах. Имеет массу полезных свойств, противопаразитное, противомикробное, антисептическое. В него состав входят парафин, смолы, органические вещества, фитонциды.

Не сложен в применении, может оказать большую помощь в выращивании чистых овощей и фруктов. Обладает длительным защитным действием от 15 до 25 дней, работает против вредителей и болезней огорода и сада.

Деготь резко пахнет, а резкий запах не переносят многие вредители. Почуяв его, они покидают такие места.

Посевы клубники от вредителей, до появления почек поливаем раствором дёгтя, разведённым в 20 литрах 1 чайную ложку.

До появления на стволах муравьёв, кору деревьев с помощью кисти покрываем слоем дёгтя.

От кротов, мышей, используем растительное масло с дёгтем, смачиваем тряпочки в растворе и затыкаем ими дыры, норы кротов, и они будут искать выходы как покинуть огород.

В ведро воды выливаем дёготь, добавляем в него опилки и по горсточке разложить, где растут луковичные и под кустами, где мыши могут повредить кусты. Можно слегка посыпать места опилками, где любят валяться коты.

От капустной мухи, также можно раскладывать опилки на капустных грядках, смоченные берёзовым дёгтём. От капустницы и их личинок, смачиваем тряпки дёгтём, наматываем на колышек и расставляем их между грядками.

Отлично уберегает картофель от проволочника, колорадского жука, клубни картофеля перед посадкой смачиваем в растворе, 1 соловую ложку разводим в 10 литрах воды.

Чеснок и лук замачиваем в растворе, 1 чайная ложка на 10 литров воды, на 40 минут.

Берёзовый дёготь плохо растворяется в воде, для этого разводим в 1 литре горячей воды дёготь, а затем выливаем в нужное количество воды.