Эффективный и простой приём размножить сорт картофеля

Существует много эффективных способов размножения картофеля от одного клубня до 80-100 штук клубней и больше, тогда как при обычном размножении получают от 5 до 12 штук клубней.

Бывает уходит не один год добиваясь нужного количества клубней картофеля для массовой посадки, чтобы засадить нужную площадь новым сортом. Существует несколько способов быстрого размножения картофеля, это семенами, черенками, отводками теневыми и световыми ростками, делением куста.

Если вам понравился какой либо сорт картофеля, а семенного материала мало, то его легко можно размножить. Для этого потребуется всего 2-3 клубня, не больше.

Имеющиеся клубни следует выложить в опилки и дождаться пока прорастут глазки.

Когда прорастут ростки примерно на 5 см, их нужно аккуратно вырезать и посадить в стаканчики. Ростки необходимо срезать только с появившейся мочкой корней и высадить в отдельные стаканчики. Так можно проделать раза два, каждый раз помещая клубни в опилки и слегка увлажняя их, главное следить, чтобы клубни не ослабли и в дальнейшем смогли дать урожай.

К моменту высадки корневая система полностью заполняет весь стакан. Высаживать на грядку нужно вместе с комом земли из стаканчика. Таким способом можно получить 12 штук ростков.

Есть еще один способ размножить клубень, более простой. Просто разрезать картофель, главное проследить, чтобы на каждой отрезанной частичке был глазок. Из каждого глазка вырастет новый кустик.

Эти приёмы очень удобные и экономные и новые сорта прекрасно можно испытать и много места для этого не требуется, да и затраты минимальные.