Сийярто: нельзя позволить третьим силам разрушить отношения ЕС и Китая
Глава венгерского МИД Петер Сийярто считает, что третьи страны пытаются подорвать отношения Евросоюза и Китая.
Он сделал такое заявление во время встречи руководителей торговых ведомств государств Евросоюза.
Сийярто подчеркнул, что Евросоюзу необходимо сохранить свои экономические связи с Китаем.
Он отметил, что крупные неевропейские игроки пытаются подорвать эти отношения, но в этом случае интересам ЕС будет нанесен серьезный удар.
Петер Сийярто подчеркнул, что экономические реалии нельзя подчинять политическим и идеологическим соображениям.
Он также напомнил о зависимости европейской экономики от Азии, уточнив, что в случае разрыва отношений первой пострадает автомобильная промышленность.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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