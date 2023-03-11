Сийярто: нельзя позволить третьим силам разрушить отношения ЕС и Китая

Глава венгерского МИД Петер Сийярто считает, что третьи страны пытаются подорвать отношения Евросоюза и Китая.

Он сделал такое заявление во время встречи руководителей торговых ведомств государств Евросоюза.

Сийярто подчеркнул, что Евросоюзу необходимо сохранить свои экономические связи с Китаем.

Он отметил, что крупные неевропейские игроки пытаются подорвать эти отношения, но в этом случае интересам ЕС будет нанесен серьезный удар.

Петер Сийярто подчеркнул, что экономические реалии нельзя подчинять политическим и идеологическим соображениям.

Он также напомнил о зависимости европейской экономики от Азии, уточнив, что в случае разрыва отношений первой пострадает автомобильная промышленность.