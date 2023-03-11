Самые урожайные и неприхотливые сорта гибриды огурцов

Неприхотливы в уходе, но щедро дающие урожай вкусных хрустящих огурцов, именно такие сорта стараются высаживать на своих огородах, участках дачники.

Директор, плодоношение происходит независимо от опылителей, этот гибрид не нуждается в насекомых опылителей. Первый урожай хрустящих зеленцев можно собирать по истечении1,5 месяца со дня появления ростков. В одном узле завязывается до трёх огурчиков. Устойчив к стрессовым ситуациям и многим серьёзным огуречным заболеваниям, хорошо переносит тень. Огурчики вкусные, с тонкой кожицей, нежной плотной мякотью, семян почти нет, никогда не бывает горечи.

Бинго, от появления ростков до начала плодоношения проходит около 1,5 месяца. Устойчив к стрессовым ситуациям, перепадам температур и огуречным распространённым болезням. Зеленцы имеют удивительный вкус и аромат, как в свежих салатах, так и в зимних заготовках. Во время консервации внутри плода пустот не образуется. Если перерастут, то не желтеют.

В мякоти почти семян нет, она сочная, сладкая, без горечи.

Бабушкин внучок, вырастают крепкие рослые кусты, стойкие к основным огуречным заболеваниям. В уходе неприхотлив. Первые огурчики поспевают рано, примерно через 1,5 месяцев после появления ростков. Огурчики небольшие, около 7-8 см, кожица покрыта небольшими бугорками, мякоть сочная, со сладким вкусом и огуречным ароматом. Хороши для консервации.

Экипаж, имеет сильный стебель, боковые плети развиваются слабо и поэтому посадки не загущаются, весь обильный урожай образуется на главном стебле. Не нужно постоянно формировать кусты. Плодоношение длительное.