Зеленский пожаловался на помощь некоторых стран Украине «для галочки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые государства помогают его стране «для галочки».

По его словам, такие государства публично заявляют, что поддерживают Украину и даже что-то передают.

Однако эти же государства зарабатывают десятки миллиардов долларов на том, что делают обход санкций.

Зеленский обратил внимание на то, что у стран, о которых идет речь, товарооборот с Россией заметно вырос в сравнении с довоенным периодом.

Украинских лидер подчеркнул, что среди таких стран есть члены Евросоюза, а также государства, которые имеют членство в НАТО.