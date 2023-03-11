Зеленский пожаловался на помощь некоторых стран Украине «для галочки»
2023-03-11 01:28
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые государства помогают его стране «для галочки».
По его словам, такие государства публично заявляют, что поддерживают Украину и даже что-то передают.
Однако эти же государства зарабатывают десятки миллиардов долларов на том, что делают обход санкций.
Зеленский обратил внимание на то, что у стран, о которых идет речь, товарооборот с Россией заметно вырос в сравнении с довоенным периодом.
Украинских лидер подчеркнул, что среди таких стран есть члены Евросоюза, а также государства, которые имеют членство в НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина