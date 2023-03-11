Простой способ ускорить рост семян

Огородники делают всё возможное, чтобы улучшить свои растения и создать наилучшие условия. Необходимо подготовить и улучшить освещение, почву, удобрения.

Для дружных всходов, замачивание считают важной процедурой, что даёт положительные результаты, богатый урожай. Нужно купить качественные семена. Потребуется провести несколько процедур, направленных на обеззараживания посадочного материала и ускорения его прорастания. Если же правильно применить методы обработки, можно облегчить дальнейший труд и увеличить урожай.

Предпосевное замачивание семян перед посевом выполняет несколько функций, размягчается внешняя оболочка семян, разрушаются эфирные масла, обеззараживается посевной материал.

Провести отбраковку семян. её плотность, чтобы отделить жизнеспособные семена, от пустых, не всхожих. Для этого замачиваем в подсолённой воде на 15 минут, берём чайную ложку поваренной соли на стакан воды, всплывшие выкидываем, а которые опустились на дно семена промываем в проточной воде и подсушиваем.

Замачивать не нужно, которые были обработаны производителем, плазменные, дражжированные. Замачивать семена можно несколькими способами, поместить в воду полностью, выложить на влажную ткань и подливать воды, завернуть в мокрую тряпочку.

Для замачивания семян применяют различные препараты. У каждого препарата есть свои достоинства. Каждый выбирает для себя сам доступное средство. Главное соблюдать пропорции в процессе приготовления действующего раствора, чтобы не сжечь растения.

Применяют стимуляторы роста:

Эпин позволяет выдержать растениям неблагоприятные погодные условия.

Гумат, служит питательным материалом для лучшего проклёвывания семян.

Циркон, ускоряет корнеобразование.

Янтарная кислота, очень хорошо снабжает клетки кислородом, что означает отлично подходит для растений. 2 гр вымачиваем в тёплой воде, после чего полученный раствор доводим до 1 литра и выдерживаем семена 12 часов.

Сок алоэ, берём 1 часть сока разводим в 1 части воды, для этого нужно лист алоэ поддержать в холодильнике неделю и только после этого выжать сок. Сок алоэ, это природный иммуностимулятор, который помогает рассаде противостоять заболеваниям.

В зольном растворе, 2 столовые ложки на 100 мл воды. Держим в течении 3 часов.

Замачивание в марганцовке в слабом растворе на 15 минут, затем прополаскиваем в проточной воде.

В перекиси водорода, опускаем в 10% раствор перекиси, спустя 20 минут извлекаем семена и промываем в проточной воде.