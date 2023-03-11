Сорта свёклы с вкусной сочной мякотью без светлых прожилок и колец

Не один огород, дача не обходится без выращивания свёклы. Она как и многие другие корнеплоды имеет массу достоинств.

Красный шар, ранний сорт, урожай годов к уборке по истечению двух месяцев, со дня появления ростков. Сорт урожайный, устойчив не только к похолоданиям, но прекрасно выдерживает весенние похолодания. Устойчив к цветушности. Иногда может подвергаться болезнями. Мякоть сочная, нежная, сердцевина без кольцевания.

Пабло, этот скороспелый голландский сорт полюбили многие за его сладость, сочность и тонкую кожуру, а также за хранение в зимний период, не вянет до лета, вкусовые качества остаются на высоком уровне. Вырастает почти одинакового размера, мякоть на срезе без белых колец, тёмно-красного насыщенного цвета. Имеет форму округло-цилиндрическую с тонким хвостиком. Сорт к подкормкам не требователен.

Кестрел, ранний гибрид, через 105-110 суток при появления ростков готов к уборке урожай вкусных корнеплодов. Корнеплоды круглой формы прекрасно переносят пересадку, хорошо приживаются, без особого для себя стресса. Прекрасно переносит засуху, может долго обходиться без полива.

Теперь мы знаем сорта свёклы без белых колец внутри, ведь правильно подобранные семена обеспечат хорошим вкусом и урожаем.