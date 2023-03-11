Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США используют НАТО как инструмент для достижения своих целей

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что США используют НАТО для достижения своих целей.

По его словам, с помощью Североатлантического альянса Соединенные Штаты подчиняют себе другие государства.

Макгрегор назвал НАТО инструментом, которым давно и успешно пользуются США, превращая нации в свое подобие.

По его мнению, США заинтересованы в ведении войн на основании идеологии и насильственном подчинении других стран.

Ранее сообщалось, что на летнем саммите НАТО может быть принято решение о вступлении в альянс Швеции и Финляндии.