Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США используют НАТО как инструмент для достижения своих целей
2023-03-11 01:46
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что США используют НАТО для достижения своих целей.
По его словам, с помощью Североатлантического альянса Соединенные Штаты подчиняют себе другие государства.
Макгрегор назвал НАТО инструментом, которым давно и успешно пользуются США, превращая нации в свое подобие.
По его мнению, США заинтересованы в ведении войн на основании идеологии и насильственном подчинении других стран.
Ранее сообщалось, что на летнем саммите НАТО может быть принято решение о вступлении в альянс Швеции и Финляндии.
Опубликовано: Светлана Репина