Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и букмекерских контор

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО о новых санкциях.

В санкционный список попали некоторые букмекерские конторы, например, «Марафон», «Бетсити», «Спортбет», «Матчбет», а также «БК «Олимп», «Букмекерская контора «Пари» и другие.

Санкции введены в отношении оператора всероссийских государственных лотерей «Спортлото» и компании «Париматч», зарегистрированной на Кипре.

Введены также санкции в отношении 120 физических лиц, являющихся гражданами разных стран. Их активы на Украине будут заблокированы.

Санкции предполагают ограничение на осуществление торговых операций, транзит ресурсов, лишение госнаград и приостановление выполнения финансовых обязательств.