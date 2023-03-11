Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и букмекерских контор
2023-03-11 01:54
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО о новых санкциях.
В санкционный список попали некоторые букмекерские конторы, например, «Марафон», «Бетсити», «Спортбет», «Матчбет», а также «БК «Олимп», «Букмекерская контора «Пари» и другие.
Санкции введены в отношении оператора всероссийских государственных лотерей «Спортлото» и компании «Париматч», зарегистрированной на Кипре.
Введены также санкции в отношении 120 физических лиц, являющихся гражданами разных стран. Их активы на Украине будут заблокированы.
Санкции предполагают ограничение на осуществление торговых операций, транзит ресурсов, лишение госнаград и приостановление выполнения финансовых обязательств.
Опубликовано: Светлана Репина