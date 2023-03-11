Захарова предложила Госдепу США вступиться за монахов УПЦ на Украине
2023-03-11 02:07
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поинтересовалась, знают ли в Госдепартаменте США о гонениях на монахов УПЦ на Украине.
Она напомнила, что монахам предписано до конца марта покинуть здание Киево-Печерской лавры.
Захарова отметила, что в американском Госдепартаменте всегда очень активно реагируют на религиозные притеснения.
Представитель МИД подчеркнула, что не заметить гонения в отношении священнослужителей на Украине в этой ситуации просто невозможно.
Ранее Митрополит Климент заявил, что УПЦ не будет выполнять предписание покинуть Киево-Печерскую лавру, поскольку считает такое распоряжение незаконным.
Опубликовано: Светлана Репина