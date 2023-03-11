Кая Каллас: Эстония готова тратить на оборону от 3% ВВП
2023-03-11 02:28
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правящий блок партий договорился об увеличении расходов на оборону.
По ее словам, на эти цели планируется тратить не менее 3% ВВП страны, такой подход поддержали все стороны.
Каллас уточнила, что в Эстонии планируют принять меры, чтобы оживить оборонную промышленность.
Премьер-министр рассказала, что нижнюю планку расходов на оборону в стране планируется установить на уровне 2,5% ВВП.
Кроме того, Эстония будет настаивать на увеличении оборонных расходов во всех государствах, входящих в НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина