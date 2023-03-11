NASA обнаружило на Марсе странные подвижные полусферы
2023-03-11 02:35
Агентство NASA опубликовало фотоснимки странных полусфер идеально круглой формы, сделанные на Марсе.
Сообщается, что фотографии были сделаны камерой High-Resolution Imaging Experiment (HiRise), которая позволяет добиваться высокой четкости изображения.
Предполагается, что полусферы представляют собой песчаные дюны, однако их правильная форма вызывает массу вопросов.
Вместе с тем у полусфер имеется некоторая асимметрия. Ученые из Университета Аризоны считают, что стороны дюн направлены к югу.
Исследователи также выяснили, что за марсианский год, который соответствует 687 земных дней, полусферы смещаются примерно на один метр.
Опубликовано: Светлана Репина