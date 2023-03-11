Управление по защите Конституции ФРГ заявило, что на Украине находятся 29 экстремистов из Германии

По данным Управления по защите Конституции ФРГ, в зоне конфликта на Украине принимают участие не менее 29 экстремистов из Германии.

Власти при этом не сообщают на чьей стороне находятся немецкие экстремисты, сославшись на секретность.

Сообщается, что с начала конфликта в общей сложности 61 экстремист и политически мотивированный преступник выехали из Германии на Украину.

31 человек относится к правому спектру, 24 отнесены к сфере «иностранной идеологии/экстремизма», сообщили в Управлении.

Около половины из них до сих пор находятся на Украине, сообщает источник. По данным Федеральной полиции, с начала конфликта запрет на выезд был заявлен только шести представителям экстремистских кругов.