Испытания засухой и ливнями: регионы Африки страдают от диких контрастов климата
Неравномерное и разрушительное распределение воды вызвано природными погодными системами и усугубляется антропогенным изменением климата.
Более трех лет восточный район Кении и регион Африканского Рога страдают от страшной засухи. От голода гибнет скот, страдают люди, а пустыня расширяет свои владения.
Если засуха сохранится, у меня не будет средств к существованию и ничего для моей семьи, - скорбит фермер Лепейн, потерявший десятки коз.
Мы усердно молимся о дождях, - добавил он.
Но в нескольких тысячах километров южнее африканцы сталкиваются с противоположной проблемой.
Тропический циклон "Фредди" на Мадагаскаре и в Мозамбике унес жизни более двадцати человек. И недавно снова обрушился на Мозамбик.
Метеорологи сообщили, что неравномерное и разрушительное распределение воды по штатам восточного побережья Африки вызвано природными погодными системами и усугубляется антропогенным изменением климата.
Тенденцией всегда были две контрастирующие погодные системы, - сказал бывший глава метеорологического департамента Кении Эванс Муколве.
Усиление циклонов в регионе Южной Африки приводит к засухе на восточной стороне, включая Африканский Рог.
Нынешняя засуха в регионе началась в конце 2020 года, когда сезон коротких дождей в регионе провалился.
Метеорологи связали отсутствие дождей с началом Ла-Ниньи в конце лета того же года - естественного и циклического погодного явления, которое приводит к снижению температуры поверхности моря в Тихом океане, и дает побочные эффекты для африканского континента и остального мира.
Это оказывает наибольшее естественное воздействие на климат и может ослабить или усилить последствия антропогенного изменения климата.
Опубликовано: Светлана Гарусева