Вагнеровец рассказал о том, как проходил штурм южной части Артемовска

По словам солдата, почти в каждом доме южной части города скрывались несколько вражеских групп.

Военнослужащий подразделения "Вагнер" рассказал о напряженных боях при взятии южной части города, которые шли круглосуточно.

Российским бойцам приходилось иметь дело сразу с несколькими группами войск ВСУ, укрывавшимися практически в каждом доме Артемовска.

Журналисты РИА Новости пробрались на недавно захваченные вагнеровацами южные участки и вместе со штурмовиками осмотрели места недавних ожесточенных боев.

Почти каждый дом был надежно укреплен и фактически переоборудован в долговременную боевую позицию.

Корреспонденты смогли увидеть захваченное натовское оружи, которое оставили бойцы ВСУ при отступлении.

Из слов вагнеровца:

Здесь находились огневые точки противника. Ленты натовского образца (калибра) 7,62 мм от пулемета MG-42.

В этих же домах лежат убитые солдаты украинской армии, брошенные отступавшими сослуживцами.