Ксения Собчак попала в большой скандал из-за шоумена Ивана Урганта

Журналистка заявила, что телеведущий критикует артиста потому, что хочет занять его место, тот в ответ не смолчал.

Ксения Собчак вступила в перепалку с телеведущим Вячеславом Манучаровым. Блондинка едко высказалась в его адрес, но коллега в ответ тоже не смолчал, сообщает КП.

Вячеслав Манучаров обвинил в отсутствии чувства юмора Ивана Урганта. Как говорится, последние времена настали,- высмеяла шоумена Ксения Собчак.

Она также добавила, будто Манучаров претендовал на место Урганта.

Раньше Манучаров был известен разве что «Большой разницей», он сидел на матрасах и брал интервью. Сейчас матрас «Эмпатии Манучи» стал вмещать намного больше людей. Октябренок рвется в пионеры! - съязвила 41-летняя журналистка в авторском шоу на YouTube.

Скандальная ведущая считает, что шоумен не может занять места тех, кого яро критикует.

Клеймящий уехавших за западными подачками Вячеслав ждет таких же подачек, только на Родине. Манучаров предрекает Урганту эмиграцию в Израиль, чтобы освободить слот под свое шоу. Но нет: кто был никем, стать всем не сможет, - добавила Ксения.

Вячеслав оскорбился. И выступил с громким заявлением:

Есть подозрение, что подписчики и просмотры у Собчак накрученные. Подозреваю, после покупки подписчиков самое сложное самой не уверовать, что это живые люди.

Шоумен также напомнил оппонентке о своих достижениях на ТВ. По его словам, он работал на каждом канале России, и на всех каналах за плечами шоу. И две премии Тэфи за проект «Большая разница».

Сегодня я смело высказываю свою позицию про Урганта, Познера и кого угодно не потому что хочу занять их место в эфире. А потому что искренне так думаю, - сказал артист.

Он обозвал Собчак "сплетницей" и заявил, что публика ее "не хочет смотреть и слушать".