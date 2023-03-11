Способ избавиться от муравьёв на деревьях и в теплице

Муравьи на огороде приносят больше вреда, чем пользы. В лесу они считаются санитарами, поедают бабочек, гусиниц, древесных пилильщиков и прочих вредителей.

Этот вредитель питается соком растений и очень быстро размножается. Повреждает корни растений, молодые всходы, высасывает сок из листьев, поедают клубнику, съедают бутоны цветов. Главное в борьбе с муравьями, это уничтожить матку, которая находится на глубине муравейников. Пока она жива, не сможем полностью уничтожить муравейник, только сможем уменьшить их число.

Разработано множество препаратов, которые помогут справиться с муравьями, но они только могут навредить саженцам и отравить плоды. Можно использовать инсектицидные средства, это Муравьед, Мурацид Гром-2, Великий воин и многие другие.

Народные средства являются наиболее безопасными и не вредящими окружающей среде. Можно применять ароматы, которые вызывают тревожное состояние у насекомых, для этого используют чеснок, дикую мяту, нашатырный спирт, уксус, масло подсолнечное.

Лучшим эффективным средством является борная кислота. Готовится она очень просто, для приготовления понадобиться:

10 гр борной кислоты

куриных желтков 4 штуки

1 чайную ложку любого варенья или мёда

Всё тщательно смешиваем, раскладываем смесь на крышки и размешаем вокруг муравейника.

Делаем ловушку, обрезаем дно в пластиковой бутылке, смазываем внутри стенки мёдом или вареньем и ловушку укладываем возле муравейника. Муравьи будут залезать внутрь и их можно пролить кипятком.

Деревья обмазываем стволы клеем от крыс и мышей, муравьи не смогут проползать вверх по стволу через клей.

Из пластилина сделать кольца с широкими канавками, которые потом заполнять водой, эту преграду муравьи даже не попытаются преодолеть. Следует только своевременно подливать воду в пластиковые кольца.