Сорта, гибриды томатов, которые завалят урожаем

Сегодня хочу познакомить с несколькими сортами, гибридами, которые порадуют хорошим урожаем. 2021 год позади, впереди посадки в 2022 году.

Семко, можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Раннеспелый, по истечению трёх месяцев со дня посадки появления всходов появляются красные красивые перцивидно-цилиндрические плоды с носиком. В кисти формируется до 6-8 штук плодов, массой около 120 гр. Мякоть плодов сочная, плотная. Почти не болеет вирусными и грибковыми заболеваниями и даже фитофторой. Но всё равно следует проводить профилактические работы. Хорошо переносит жару и прекрасно себя чувствует на улице на грядке.

Ожерелье красное, очень интересный сорт. Его можно подвязывать или выращивать как стелющийся. Холодостойкий, вынослив к стрессовым ситуациям, прекрасно переносит перепады температуры. При появлении плодов куст бывает весь обвешан гроздьями с помидорами. Плоды янтарно-красного цвета, массой примерно от 10-15 гр, вкусные сладкие.

Чио-чио сан, вырастают кусты до двух метров в высоту и выше, нуждается в обязательной подвязке к опоре. Устойчив не только к неблагоприятным погодным условиям, но и к распространённым болезням. Можно выращивать, как в теплице, так и в открытом грунте и на улице даст достойный урожай. От появления дружных всходов до первых плодов проходит примерно 3,5-4 месяцев. В одной кисти можно насчитать до 35-40 штук плодов, конечно они маленькие, но вкусные со сладким вкусом.

Надежда, вырастают невысокие кусты примерно около 1,3 метра в высоту, а в открытом грунте на грядках не выше 60 см. Лучше вести в 2 стебля, побегов бывает очень много. На формирование плодов уходит примерно около 3 месяцев со дня появления ростков. Устойчив к перепадам температуры, к неблагоприятным погодным условиям. В каждой кисти завязывается от 7-9 штук плодов.