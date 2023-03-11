Несколько секретов успешного использования торфяных таблеток

Сейчас существует множество способов выращивания рассады, некоторые огородники, дачники используют разные ёмкости для посадки семян на рассаду, например контейнеры, пластиковые стаканчики, а другие отдают предпочтение торфяным таблеткам.

Кто то постоянно пользуется торфяными таблетками и остаётся довольным, а кто то попробовав раз отказываются от них. В торфяных таблетках можно выращивать любые растения, главное выбрать диаметр таблетки под семена, размер шайбы берут с учётом величины семян и будущего растения.

Торфяные таблетки идеально подойдут для растений, которые плохо переносят пикировку или пересадку. Да и пересадка растений, которые выросли в таблетках потребует минимум усилий.

Перед высадкой семян, таблетки нужно подготовить. Для этого следует замочить их в растворе марганцовки, а вот семена в этом случае можно не замачивать.

На дно ёмкости парничка, куда будем помещать таблетки нужно насыпать вермикулит или перлит, они будут забирать ненужную влагу, которая может спровоцировать гниение корней, а в случае пересыхания почвы отдаёт обратно влагу.

Хорошо выращивать мелкие семена, которые не требуют заглубления в почву.

Занимают мало места, можно производить полив всех растений сразу.

Упрощают уход, если семечко по каким либо причинам не взошло, можно посадить другое.

Легко можно переставлять с одного места на другое, менять местами по штучно, если всходят неравномерно.

Пересадка занимает меньше времени и хорошо сохраняется корневая система.

Удобно пересаживать в более объёмную ёмкость без повреждения корней.

Посадив семена в торфяные таблетки можно создать благоприятный микроклимат и вырастить без труда крепкую здоровую рассаду.