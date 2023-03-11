Стас Михайлов купил в Дубае сразу несколько квартир

Они расположены в небоскребе The Palm Tower. В здании 52 этажа и 450 квартир. Дом прописался на насыпном острове Palm Jumeirah.

Российские знаменитости очень активно скупают в Арабских Эмиратах недвижимость. Певец Стас Михайлов не стал исключением, и вложил средства в покупку сразу нескольких квартир, сообщает Рамблер.

Новые квартиры российского певца находятся в небоскребе The Palm Tower, расположенном на насыпном острове Palm Jumeirah.

В этом здании на 52 этажа - 450 квартир. На крыше небоскреба оборудован большой бассейн, есть собственная спортивная площадка.

Стас купил несколько больших квартир с двумя спальнями. Как будет использоваться недвижимость, певец не уточнил - намерен он сам пользоваться жильем, предоставить его родным либо сдавать в аренду.

У артиста, к слову, шестеро детей. К сожалению, из-за плотного концертного графика и записей новых альбомов у певца мало времени на общение с наследниками.