Эффективные и интересные способы проращивания картофеля

Представляем простые и эффективные процедуры, благодаря которым всходы картофеля будут дружными, растения – здоровыми, а будущий урожай – богатым!

Картофель даст достойный урожай только в том случае, если клубни хорошо подготовлены к посадке.

И чтобы урожай получить более качественный и ранний многие проращивают. Проращивание картофеля имеет несколько преимуществ:

При проращивании картофеля перед посадкой корни и ростки и всходы появляются гораздо раньше и дружней, чем у не пророщенного. Пропалывать и окучивать можно в одно время.

Пророщенный картофель развивается намного быстрей, а значит и клубни сформируются раньше.

После проращивания отбираем самые лучшие картофелины для посадки, подгнившие и которые не проросли удаляем.

В условиях средней полосы, проращивание картофеля должно начинаться рано, не позднее апреля месяца.

Прежде чем проращивать отбираем семенной материал берём клубень примерно с куриное яйцо, если не был отобран с осени. Дезинфицируем, можно раствором марганцовки или содовым раствором.

Способов проращивания много, вот несколькими делюсь. Можно семенной картофель разложить в погребе в один слой, через месяц появятся небольшие мощные корешки. Также можно вынести из погреба и проращивать на свету при рассеянном свете. При озеленении клубней на свету меньше они будут повреждаться вредителями, болезнями.

Можно проращивать ускоренным способом, для этого на дно ящика расстилаем плёнку и насыпаем слой влажных опилок, а сверху раскладываем семенной картофель. Затем опять слой влажных опилок и через пару дней появятся ростки, а спустя десять четырнадцать дней появятся корни. Главное нужно следить, чтобы верхний слой опилок не высыхал, иначе могут ростки погибнуть.

Для тех, кто высаживает небольшое количество клубней, можно проращивать в пакетах, то есть в маечках. В пакетах прокалываем несколько дырок и укладываем в них по 10-12 картофелин, завязываем и подвешиваем на освещённом месте, через пару дней поворачиваем пакеты, чтобы клубни равномерно проращивались.

Конечно уверена, что многие огородники знают об этих способах проращивания картофеля, но может быть кому-то на будущее и пригодится.