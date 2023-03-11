Огородники поделились способами исправления вытянутой рассады

Чтобы вырастить рассаду, нужно знать, как она выглядит здоровая. Здоровая рассада к моменту высадки должна быть с толстым крепким стеблем, коренастая, листья зелёные, не поникшие и конечно не жёлтые.

Ухаживая за рассадой нужно присматриваться к ней очень внимательно, она сама подскажет, что ей не хватает. Любые изменения во внешнем виде должны насторожить. И чтобы привести в нормальное состояние, нужно срочно выяснить причины его происхождения. Для этого своевременно принять необходимые меры.

Есть множество причин:

Нехватка освещения. Увеличить уровень освещения, установить над рассадой досвечивание люминесцентными лампочками, обычные лампочки не заменят правильного освещения для рассады.

Чрезмерный полив, сокращаем полив, но не допускаем пересыхания почвы. Не поливать холодной водой, это может привести к гниению корней и гибели рассады

Густота посадки. Если семена были посеяны густо, то всходам будет тесно и они начнут вытягиваться.

Высокая температура. Сразу после всходов перенести в прохладное место, примерно около 16 градусов на 2-3 дня, затем дневную поддерживать около 20 градусов, а ночную не выше 16-17 градусов.

Неправильные подкормки. Не подкармливать азотом. До пикировки в подкормках растение не нуждается, им достаточно в почве питательных веществ.

Правильная пикировка рассады. Если рассада сильно вытянулась можно сделать несколько пересадку до трёх раз. Также досыпать грунт для образования боковых побегов.

Сделать обрезку рассады, оставив 4 нижних листа, а верхушку поставить в воду до появления корешков. На растении образуются пасынки.

Опрыскать препаратом Атлет строго по инструкции.

Сделать подкормку после пикировки спустя 15-20 дней монофосфатом калия.