Опытные огородники рассказали правильном о выборе семян

Многие огородники огорчались покупая семена, бывает не всходят, а если и взойдут то выросло не то, что ожидали. Бывает множество причин, почему так случается.

Ошибки при покупке семян бывает из за излишней торопливости. Семена нужно покупать заранее. Перед походом в магазин составить полный список семян и их количество, чтобы не набрать лишнего. Сделать ревизию семян дома, какие семена подойдут для посадки, не нужно торопиться выбрасывать , надо проверить сроки годности на упаковке.

Если ходить в магазин по списку и покупать строго по нему, то на покупку намного тратиться меньше. Выбирая семена нужно учитывать регион выращивания адаптированные к условиям произрастания, какие сорта нужны для свежих салатов, засолки, с разными сроками созревания. Их количество, чтобы не набрать лишнего.

Покупать в специализированных магазинах, многие магазины сотрудничают с селекционно-семеноводческими фирмами, это и даёт большую гарантию хороших семян. Не покупать у случайных прохожих, бабушек на рынках. Осторожно покупать по акциям или бывают сезонные скидки. Бывает один и тот же сорт может отличаться по качеству двух разных фирм.

Не выбирайте по фото или по совету продавца, который обещает высокие урожаи. Нужно больше всего уделять внимание на обратную сторону пакета с семенами. Ознакомиться с гибридом, сортом, на пакете должен прописан срок годности семян, дата фасовки и количество штук или грамм.

Не нужно покупать про запас. Также нужно знать сколько лет могут храниться семена овощей не теряя качества и всхожести. Семена многих овощей можно не покупать, получить свои. Это у тыквы, кабачков, укропа, гороха. У томатов, перцев тоже можно сажать своими, если не гибриды.