Отличные сорта для консервирования и засолки огурцов

Чтобы получить вкусные хрустящие огурцы после засолки, нужно уметь правильно выбирать плоды для этих целей.

Вязниковский 37, пользуется огромной популярностью. Этот сорт пчёлоопыляемый и лучше выращивать в открытом грунте. Кусты устойчивы к похолоданием в середине лета и перепадам температуры. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям и к небольшому пересыханию почвы. Раннеспелый, зеленцы появляются через 40-50 дней после того, как появились ростки. Огурчики удлинённые 10-12 см с небольшой бугорчатостью, мякоть плотная, хрустящая, нежная и ароматная, внутри не образует пустот.

Кустовой, ранний, пчёлоопыляемый, лучше выращивать в открытом грунте, так как не способен самоопыляться. Вырастают компактные кустики с небольшими побегами, урожай получаем примерно около месяца, но одновременный и дружный. Устойчив ко многим распространённым болезням. На кустах зеленцы не перерастают, остаются маленькими и зелёными, сорванные долго не вянут. Огурчики с тёмно-зелёные с бугорками, вкус сладковатый, ароматный, идеально подходят для консервации.

Нежинский, пригоден для выращивания на шпалере, так как даёт длинные плети. Сбор зеленцев можно производить по истечению 55-60 дней после появления ростков. Опыляется насекомыми. Устойчив к повышению температуры и кратковременной засухе. Огурчики этого сорта не пригодны для хранения, нужно сразу пускать в переработку. Плоды тёмно-зелёного цвета с чёрными шипами. При консервации остаются такими же хрустящими и ароматными.

Разносол, прекрасно растёт и развивается в открытом грунте и под временным плёночным укрытием. Сорт приживается в разных условиях климата, плодоносит до осени. Обладает устойчивостью ко многим распространённым болезням. От всходов до плодоношения проходит примерно около 55 дней. Огурцы приятные на вкус, ароматные и не образуют в плотной мякоти пустот.

Опыт многих огородников, это наилучшая подсказка при выборе семян для посадки. Для консервации подходят небольшие огурчики с чёрными шипами, умеренно плотной кожицей и хрустящей сочной мякотью. При выборе сортов нужно учитывать климат местности, а также условия выращивания.