Причины, по которым ягоды смородины становятся мельче

На размер и вкус чёрной, красной смородины могут влиять самые разные факторы: сорт, неблагоприятная погода, неподходящая почва и конечно большую роль играет уход за кустарниками.

Смородина неприхотливая культура, не требует особого ухода. Богатый урожай вкусных ягод можно получать до 10 лет. Ухудшение количества и качества урожая является старение куста. Кустарник начинает стареть и ягоды мельчают или вообще могут не появится. Старение куста можно приостановить с помощью омолаживающей обрезки. Раз в 2 года осенью нужно удалять не более 1/3 старых веток. Удалять сломанные, сухие больные, неправильно растущие и старые ветки. После обрезки срезы обсыпать древесной золой.

А если совсем старые кусты, то нужно осенью срезать всю надземную часть и засыпать древесной золой, а весной подкормить настоем коровяка, для быстрого роста и развития.

Также вредители и болезни могут подпортить урожай, для этого лучше проводить профилактические меры.

На урожай ягоди их массу также влияет плохое опыление, если лето дождливое и холодное. Ухудшается опыление, если применять химические препараты, которые отпугивают насекомых опылителей.

Нужно осторожно полоть сорняки, рыхлить почву, глубоко обкапывать кусты, ведь корни находятся у самой поверхности земли и могут корни повредиться и куст получит огромный стресс и смородина ответит мелкими плодами и плохим урожаем.

Почва быстро истощается и дефицит питания приводит к мельчанию ягод. Для того, чтобы смородина давала крупные и сладкие ягоды, ей необходимо дополнительное питание, нужно проводить регулярные подкормки. Осенью можно внести суперфосфат, древесную золу.