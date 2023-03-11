Правила выращивания зелени на подоконнике зимой

Как хочется зимой всегда иметь под рукой ароматную, богатую полезными элементами, витаминами зелень.

Укроп холодоустойчивое, светолюбивое растение. На улице в открытом грунте вырастить его не составляет труда. Но на подоконниках ароматную зелень укропа получить труднее и сложнее.

Для посадки укропа нужно брать глубокую тару, не менее 15 см. В контейнерах, ящиках, горшках должно быть дренажное отверстие на дне. Тару тщательно вымыть и продезинфицировать, чтобы исключить заражение вредителями и грибками. Для посадки не нужно брать кислую почву, подойдёт лёгкий питательный грунт. Можно купить в семенном магазине грунт для рассады или приготовить самим, взять дерновую землю и перегной в равных частях.

На дно ёмкости выкладываем любой дренаж, а затем приготовленную почвосмесь. Перед посадкой семена укропа замачиваем на двои сутки, меняя воду. Семена которые опустились на дно их берём для посадки, они имеют наилучшую всхожесть. Затем замоченные семена немного просушиваем, а затем приступаем к посадке.

Почву проливаем проливаем кипятком или слабым раствором марганцовки. Перед посадкой делаем бороздки, глубиной около 1 см, расстояние между рядами около 6 мм, аккуратно раскладываем семена на расстоянии друг от друга, густо не высеваем, чтобы не пришлось прореживать, и засыпаем сверху почвой. Закрываем плёнкой и убираем в тёплое место. Как только появятся всходы, укрытие снимаем и выставляем на подоконник.

Следим за влажностью грунта, воздуха, проводим своевременный полив, опрыскивание растений. По мере роста ёмкость необходимо поворачивать, меняя положение растений на подоконнике по отношению к свету, чтобы зелень кустилась равномерно. Досвечивать в утренние и вечерние часы, если есть возможность ночную температуру уменьшать и тогда укроп не будет вытягиваться.

Лучше выращивать позднеспелые и среднеспелые сорта укропа, они имеют лучший аромат и пышные кустики. Лучше подойдут низкорослые сорта укропа Преображенский, Аллигатор, Редут.