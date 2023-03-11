Шэрон Стоун заявила, что потеряла опеку над сыном из-за роли в Основном инстинкте

По словам актрисы, последствия главной роли в "Основном инстинкте" вышли за рамки карьеры звезды Шэрон Стоун и затронули ее личную жизнь.

"Когда судья спросил моего ребенка - моего маленького мальчика:"Ты знаешь, что твоя мать снимает фильмы о сексе?’ Например, такого рода злоупотребления со стороны системы - что меня считали таким родителем, каким я был, потому что я снял этот фильм ", - вспоминает Стоун.

В результате она "потеряла опеку над моим ребенком" из-за кадра, который, как она написала в своих мемуарах "Красота жизни дважды", был добавлен в фильм Верховеном без ее полного ведома или согласия.

Стоун говорит, что после решения суда, которое в конечном итоге предоставило основную опеку Филу Бронштейну и право на посещение ей, у нее возникли проблемы с психическим и физическим здоровьем.

В том же году она будет госпитализирована в клинику Майо из-за проблем с сердцем, связанных с "дополнительными сердечными сокращениями в верхней и нижней палатах”.

Актриса добавила, что это была ситуация, которая "буквально разбила мне сердце".

Оглядываясь назад, решение, с которым она столкнулась в руках судьи, является еще более вопиющим в современном мире развлечений.