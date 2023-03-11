Сорта огурцов, которые имеют одни достоинства

Чтобы не остаться без всеми любимыми огурчиками сажаю несколько сортов и это позволяет всегда быть с урожаем.

Клавдия, с этим гибридом я познакомилась очень давно, 8 лет тому назад. Больно нравятся для свежих салатах, для засолки. консервации. До самых холодов радуют урожаем.

С момента появления первых ростков до сбора спеющих зеленцев проходит около 1,5 месяцев. Партенокарпический гибрид отдаёт урожай дружно, на плетях появляются только женские цветки, пустоцветов не бывает. Собираю на стадии корнишонов, чтобы на плетях быстрее появлялись новые завязи.

Гибрид теплолюбив и всегда выращиваю в теплице, даёт наилучший урожай, чем в открытом грунте на улице. Этот сорт вкусный при всех заготовках на зиму, остаётся таким же хрустящим, вкусным. Имеет плотную кожицу, хрустящую покрытую маленькими бугорками с мелкими светлыми шипами. Мякоть не горчит, не имеет пустот плотная и нежная с лёгким огуречным ароматом. При перерастании не грубеют, не желтеют.

Неприхотлив к условиям окружающей среды, устойчив к распространённым огуречным болезням. Только жаль что нельзя собирать свои семена к следующему сезону, приходится покупать.

Пасадена, самоопыляемый сорт огурцов, не требует насекомых для опыления. Это сорт полюбила за холодостойкость, за стабильную урожайность, продолжительный период плодоношения, даже при неблагоприятных погодных условиях, устойчивость к огуречным болезням. Зеленцы не перерастают, имеют отменный вкус, мякоть без пустот и горечи.