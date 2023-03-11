МО РФ: дрон «Ланцет» уничтожил британский ЗРК Stormer HVM в Украине

В Минобороны России рассказали, как отечественный беспилотник "Ланцет" поразил зенитно-ракетный комплекс британского производства в зоне СВО.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что российский барражирующий беспилотный летательный аппарат "Ланцет" на Донецком участке фронта выследил зенитно-ракетный комплекс Stormer HVM британского производства, который состоит на вооружении в армии Украины.

По данным Минобороны, после выслеживания ЗРК Stormer HVM данная машина была незамедлительна поражена "Ланцетом", который является дроном-камикадзе и способен выполнять не только разведывательные, но и атакующие комплексы.

Известно, что помимо "Ланцетов" в ходе спецоперации российские войска используют также дроны "Герань", которые западные СМИ нередко отождествляют с иранским беспилотником Shaheed-136, обвиняя Тегеран в поставках оружия Москве.

Вместе с тем правительства России и Ирана опровергают слухи о применении подобных дронов в зоне спецоперации, отмечая, что подобные обвинения ничем не подкреплены.

Примечательно, что накануне Министерство финансов США приняло решение о вводе санкций против ряда китайских компаний, обвинив их в соучастии иранской программе по разработке беспилотников.