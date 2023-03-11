Сорта тыкв с отменным вкусом и лёжкостью

Посадка семян тыквы на рассаду начинается собственно с отбора и подготовки семян.

Крошка, плетистая тыква, хорошо и долго хранится не теряя вкусовых качеств и без проблем переносит температурные перепады, холод. Созревает на 125 день после всходов. Кожура плотная, твёрдая, серая, форма шаровидная, сплюснутая. Мякоть плотная, оранжевая.

Конфетка хорошо переносит холод, не боится засухи и заболеваний. Поспевает поздно, через 120 суток после дружных всходов. Хранится долго без потери вкусовых качеств. Мякоть сладкая насыщенного оранжевого цвета с ореховым и фруктовым привкусом.

Улыбка, с момента появления первых всходов и до сбора урожая проходит всего лишь около трёх месяцев. Небольшие оранжевые плоды имею сладкую мякоть в меру сочную. Неустойчива к грибковым заболеваниям, нуждается в профилактических мероприятиях от инфекции. Несмотря на ранние сроки созревания и сбора урожая может сохраниться до Нового года.

Дынная, неприхотливый сорт, проста в уходе. Сорт устойчив к вредителям и распространённым болезням. Хорошо хранится длительное время при комнатной температуре, при этом не теряя вкусовых качеств. Форма округлая, немного приплюснутая. Мякоть плотная, сочная, тёмно-оранжевая, а вкус сладковатый, напоминает дыню.

Веснушка, раннеспелый сорт, вырастают компактные кустики с короткими плетями. Сорт требователен к влаге. Вес некоторых плодов может достигать до трёх кг. Очень твёрдая кожура средней толщины зелёного цвета имеет жёлтые вкрапления. Обладает прекрасной лёжкостью. Мякоть жёлто-оранжевая, сочная, не очень сладкая с малым количеством семян, имеет грушевый вкус.