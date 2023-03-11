Урожайные, вкусные кистевые сорта томатов

Денежный мешок, кусты вырастают очень высокими до двух метров. Требуют обязательной подвязки и пасынкования. На каждом кусте формируется около 8 кистей.

Толстой, гибрид среднего срока созревания, старый, надёжный. Требователен к поливам и подкормкам. Устойчив ко многим томатным болезням. Плотные красные плоды имеют кубовидно-округлую форму и массу около 110 гр. Обладает превосходными вкусовыми качествами, пригоден для любых переработок.

Соседская зависть, очень урожайный, в одной кисти может одновременно созревать до 12 вкусных плодов, массой 120-150 гр. В кистях плоды наливаются одновременно не перезревают и не трескаются. Созревшие плоды на ветках смотрятся эффективно. Отлично завязываются даже при неблагоприятных погодных условиях.

Интуиция, раннеспелый сорт имеет отличную урожайность, при правильном и грамотном уходе можно собрать с каждого куста до 6-7 кг. Плоды созревают дружно, в кисти насчитывается до 8 плодов. Вкусные, сочные, сладкие, мясистые с ярко выраженным ароматом подходят для заготовок. Также могут долго хранится свежими. Интуиция вынослива к любым погодным условиям, устойчива к болезням.

Верные друзья, прекрасно растёт в открытом грунте и даёт хороший урожай. Высокоурожайный, на одной кисти наливается до 12 плодов равных по величине и одновременно созревающих. Перепады температуры не оказывают негативного влияния на рост и плодоношение. Томаты красивые округлой формы, алого цвета, сочные и мясистые.

Анна Герман, выращивать нужно в теплице, так как она теплолюбива. Кусты этого сорта очень разрастаются и при ходится часто пасынковать убирать лишние листья. В кистях плоды зреют одновременно, очень похожи на лимон, так как окрашены в насыщено жёлтый цвет, имеют вытянутую форму, кончик у плодов немного заострён.