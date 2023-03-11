Огородники поделились секретом сохранения урожая дольше и без потерь

Мало собрать богатый урожай, его ещё нужно и сохранить, так, чтобы всю зиму есть овощи, будто их только привезли с огорода.

Конечно огурцы, как бы мы не старались нам не удастся сохранять долго. Лучше их сразу за консервировать, посолить или сделать салаты.

Конечно очень длительного хранения без дополнительной переработки помидоры не выдерживают, но и в переработанном виде тоже вкусные, но зимой хочется свежего помидора со своей грядки. Но есть лёжкие сорта с длительным хранением. Хорошо хранится позднеспелый сорт Де-барао. А также Декабрист, Жираф, Метелица, Новогодний, Зазимок и другие.

Отбираем здоровые, не повреждённые томаты, протираем кожицу спиртом и даём высохнуть. Укладываем на дно деревянного ящика солому, затем укладываем в ящик в один ряд, а можно каждый томат завернуть в бумагу и уложить в ящик. Затем ящик накрываем сверху бумагой и ящик оставляем на полу или спускаем в погреб. Но главное нужно регулярно осматривать урожай и во время удалять повреждённые плоды.

Существует несколько способов хранения моркови. Один из хранение моркови в опилках. В деревянный ящик насыпать опилки, на них уложить слой моркови. Таких слоёв может быть несколько, последний слой должен быть слой опилок.

Свёкла может хорошо сохранится до следующего урожая, она не так как морковь портится, гниёт. Способов хранения свёклы очень много, главное вовремя собрать урожай, не допускать повреждений, поддерживать необходимую влажность и температуру, во время хранения перебирать и удалять порченные корнеплоды. Можно хранить, как храним морковь в песке, опилках, пересыпая слои свёклы.

Она прекрасно хранится и на стелажах, застеленных соломой, если её опудрить просеянной древесной золой. Этот способ не только обеспечивает сохранность корнеплодов от увядания, но и бережёт от болезней.