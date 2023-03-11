Зеленский заявил, что за попыткой обвинить украинскую группу в диверсии на «Северных потоках» стоит отказ Запада от помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «смехотворным» участие Украины в саботаже газопровода «Северный поток».

«Украинцы точно этого не делали», — заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве.

Зеленский заявил, что цель публикаций в западных СМИ о предполагаемой причастности проукраинской группировки в том, чтобы затормозить западную помощь Украине в борьбе с Россией.

«Я считаю очень опасным, что некоторые независимые СМИ, к которым я всегда относился с большим уважением, идут на такие шаги», - отметил Зеленский.

Он также отметил, что появление такой информации сыграло на руку России и некоторым бизнес-группам, выступающим против введения санкций.

