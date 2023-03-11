Улучшаем кочаны белокочанной капусты: чтобы не были рыхлыми

Чтобы урожай нас порадовал нужно вырастить здоровую сильную рассаду. Рассаду выращиваю в прохладном помещении, выношу рано в теплицу под дуги укрывным материалом.

В этот год июнь и июль были жаркими и засушливыми, пришлось часто поливать капусту, поливаю холодной водой. Если капусту не обеспечит в достаточном количестве влагой, она не будет формировать кочаны, а начнёт выпускать цветочную стрелку.

Если высаживаете на тяжёлой почве, то нужно рыхлить почву часто, чтобы обеспечит корням кислород.

Посадки не загущаю, белокочанная капуста не любит тени, в тени вытягивается рассада, молодые листья начинают засыхать. Любит светлые, проветренные грядки. В тени сформировавшиеся кочаны будут рыхлыми, слабыми, плохо хранится.

Во время завязывания кочанов капусте нужны азот и калий в достаточном количестве, если их мало в почве, то подкармливаю. Отзывчива капуста на птичий помёт в 20 литров вливаю 1 литр птичьего помёта и поливаю под корень.

Древесной золой или доломитовой мукой опудриваю ими капусту, предварительно смочив листья водой для лучшего прилипания.