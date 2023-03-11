Мясистые, сочные сорта томатов с приятным вкусом

Де Барао, этот позднеспелый сорт каждый год выращивается на моём огороде. Вот и в этот сезон не подвёл.

В плодоношение вступает через 4 месяцев после всходов, сажаю несколько кустов на улицу. и в теплицу. В теплице вырастают очень высокие, приходится привязывать. томаты устойчивые к неблагоприятным погодным условиям, к заболеваниям и вредителям. плоды очень могут долго хранится почти до Нового года.

Малиновый звон, раннеспелый сорт, В высоту в теплице достигает до 1,5 метра. На одной ветке можно насчитать до 8 штук с массой до 200 гр. Вкус приятный, сладкий. хорошо хранятся не одну неделю. Сорт неприхотлив к погоде и уходит от фитофторы, как и все сорта требует пасынкование, подвязывание, правильные подкормки, поливы и конечно профилактические работы против распространённых заболеваний.

Снегирь, раннеспелый сорт, холодостойкий, я высаживаю на улице, прекрасно растёт и даёт приличный урожай плодов плоскоокруглой формы и массой около 150 гр. Кожица не толстая, а тонкая, не растрескивается, мякоть умеренно плотная, сочная, сладковатая, ароматная не водянистая. Созревают плоды дружно, устойчивы к перепадам температуры, к грибковым заболеваниям.

Вельможа, небольшой куст до 90 см вырастает в высоту. Плоды похожи на форму сердца. немного ребристые у основания. Когда созреют становятся малиновыми. мякоть плотная, нежная, сладкая, ароматная с помидорным вкусом. сорт устойчив к к прохладным погодным условиям, устойчив к распространённым заболеваниям. Выращивать сорт просто и легко