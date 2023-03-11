Хитрости для длительного плодоношения огурцов до глубокой осени

Oгуpцы, пocaжeнныe в мae-июнe, нaчинaют aктивнo плoдoнocить в июлe. B идeaлe coчныe зeлeнцы мoжнo coбиpaть дo нacтуплeния пepвыx зaмopoзкoв.

Это растение нуждается в питании, но не в таких больших количествах, как думают некоторые огородники. Огурец берет не так много питательных веществ из почвы, т.к. у его корневой системы всасывающая способность развита довольно слабо.

Продлить плодоношение огурцов несложно, есть несколько у меня правил ухода.

Сажаю сорта огурцов скороспелые весной, они урожай дают дружно, но их не заставить плодоносить повторно, плодоношение заканчивается по естественной причине. Я высаживаю ещё и с длительным плодоношением примерно в июне и эти огурчики дают урожай осенью.

Грядки с огурцами мульчирую толстым слоем скошенной травой, это даёт тепло корням.

Не переворачиваю плети, урожай собираю осторожно. В теплице растут вертикально, осторожно снимаю и нижнею часть укладываю на почву, почву поливаю корневином и присыпаю плеть, а затем осторожно приподнимаю плети. А которые растут в парнике огурцы, на грядке, через 1,5 метра присыпаю часть плети, и этим самым увеличиваю количество образование новых корней, тем самым это придаёт силы для завязывания новых зеленцев.

Для полива огурцов ставлю воду в теплицы. Провожу внекорневые подкормки, опрыскиваю мочевиной 15 гр на 10 литров воды. Подкармливаю древесной золой, веду профилактические работы против болезней и вредителей.

Собираю урожай каждый день. В открытом грунте на ночь и днём в прохладную погоду укрываю укрывным материалом, а поверх плёнкой, чтобы не было большой влажности и огурцы не прели под одной плёнкой.