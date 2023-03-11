Огурец Китайский болезнеустойчивый: стоит ли сажать

Огурцы этого сорта отличаются особой выносливостью и продуктивностью. Ранний, плоды можно собирать же через 40-50 дней после всходов.

Очень устойчив ко всем болезням и вредителям, не поражается никакими гнилями и фитофторой.

Самой главной отличительной особенностью этого сорта является их длина – они могут вырастать до метра в длину. Но лучше всего до такой длины огурцы не растить, так как они будут невкусными.

В южных регионах высаживать можно семенами прямо в грунт, а вот в северных и на северо – западе рекомендуется выращивать рассадным способом. Перед посевом семян рекомендуется несколько часов прогреть их на солнце. Прогревшись под солнечными лучами, семена будут готовы к посадке.

Дальше сорту, как и другим понадобится обычный уход: полив теплой водой, прополка, удаление сорняков и подкормка. Подкармливать часто растение не рекомендуется, оптимально 4 раза за сезон.

Как выше писалось, плоды у сорта вырастают очень длинные, кожица плотная, мякоть хрустящая.

Достоинства сорта:

сорт очень устойчив к разнообразным болезням

урожайный

ранний

тонкая, плотная кожура и хрустящая мякоть

длинные огурцы

Огородники, выращивающие этот сорт, положительно о нем отзываются. Вырастают длинные, одного огурца хватает на несколько салатов. Не трескаются, не морщатся.

Я тоже в этот год выращивала Китайский болезнеустойчивый. Огурцы вырастали длинные. Вкус понравился. Но, в первый день после сбора были вкусные, сочные, хрустящие, а вот через несколько дней хранения в холодильнике становились мягкие, как вата. Поэтому к недостаткам этого сорта я бы отнесла, то что они очень недолго хранятся и вкусные сразу же с куста. И хранить нельзя, будут невкусные и переращивать нельзя будут невкусные.