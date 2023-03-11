Deutsche Bahn прекратили бесплатно возить гуманитарные грузы в Украину

Немецкие железные дороги приняли решение не перевозить гуманитарную помощь в Украину на безвозмездной основе.

В субботу 11 января 2023 новостное агентство Der Spiegel уведомило, что расположенный в Германии железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn больше не будет перевозить гуманитарную помощь для Украины бесплатно. Отмечается, что ранее руководство данной компании и Минтранс ФРГ обещали, что перевозка подобных грузов не будет платной.

По данным Spiegel, администрация Deutsche Bahn активировала решение об аннулировании действия программы по бесплатной перевозке гуманитарных грузов в украинское государство ещё в первый день 2023 года.

При этом в Der Spiegel отмечают, что с начала российской спецоперации в феврале минувшего года компания Deutsche Bahn доставила в Украину свыше 1300 контейнеров с гуманитарным грузом.

Среди доставленной в Украину при помощи Deutsche Bahn гуманитарной помощи фигурируют продукты питания, гигиенические средства, питьевые фильтры, электрогенераторы и средства индивидуальной мобильности для людей с ограниченными возможностями.

Также в администрации Deutsche Bahn уведомили, что больше не станут рекламировать оказание бесплатной логистической помощи в доставке гуманитарных грузов в Украину, прекратив подобные доставки исключительно по юридическим аспектам.