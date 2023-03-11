Вырастут в любую погоду: холодоустойчивые сорта огурцов

Большинство дачников, при выборе огуречных сортов, не могут ориентироваться только на сроки созревания и вкусовые качества.

Теща от производителя Гавриш.

Теща гибрид, выведен специально для северных регионов, поэтому хорошо переносит неустойчивую погоду. Хорошо перенесет жару, проливные дожди, устойчив к холоду. Очень долго плодоносит – до самых осенних заморозков. Урожайный, можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте. Размеры плодов не большие, не более 13 см, поэтому прекрасно подходят для засолки. Но очень вкусны в свежем виде, в различных салатах. Очень урожайный, с одного куста можно собрать более 6 кг свежих огурчиков.

Плоды на кусту образуются равномерно, плодоношение продолжается до самых заморозков. Чтобы огурчики не переросли, рекомендуется урожай собирать через день.

Сорт Бастион компания-производитель: «Агрофирма Поиск».

Сорт урожайный, имеет товарный вид, хорошо будет расти как в теплице, так и в открытом грунте. Минусом сорта является то, что растение очень чувствительно к перепадам температуры. Но он очень стойкий к различным вирусам и не капризен в уходе.

Кустик сильно ветвистый, листвы вырастает на нем умеренное количество. Огурчики вырастают длиной не более 15 см. На вкус хрустящий, с плотной, но тонкой кожицей. Мякоть не содержит пустот и горечи. Вкус свежий и сладковатый.

Сорт Форсаж компания-производитель: «Агрофирма Поиск».

Сорт очень популярен и любим многими огородниками. Самоопыляем, можно выращивать в парнике, но отлично будет расти и в открытом грунте. Очень долго плодоносит, при хорошем уходе урожай можно собирать до самых заморозков. Универсален, можно использовать для приготовления свежих салатов и заготовок на зиму.

Кусты в длину разрастаются до 1,5 метров, ветвится не сильно. У плодов кожура плотная, тонкая, мякоть сочная, без пустот и горечи.

Сорт Мурашка компания-производитель: Гавриш.

Мурашка гибрид, выведенный недавно и каждый год совершенствуется. Огурчики вырастают не крупные, с тонкой шкуркой. На вкус ароматные, сочные и не имеют горечи.

Сорт неприхотлив к уходу, можно выращивать в открытом и закрытом грунте. Очень урожайный, с одного куста можно собрать более 8 кг. Самоопыляем, не дает пустоцветов.