Популярные сорта вкусных хрустящих огурцов

В мире не найдется человека, который не любил бы хрустящие огурчики. Вроде бы и вырастить их не сложно, но часто огородников настигает разочарование – не вкусно.

Тотоша.

Ультраранний сорт, отлично растет в плохих климатических условиях. В одной завязи вырастает не менее 4 огурчиков, в длину они все не более 10 см. Мякоть сочная, упругая, хрустящая. Идеально подойдет для засолки и консервирования. Горечи не бывает даже у не вовремя собранных плодов. Урожайность всегда отличная. Идеально подойдет для посадки на дачах Сибири, Урала, Подмосковья и в других уголках страны.

Уралочка.

Сорт идеально подойдет как для салатов, так и для консервирования. Огурчик с крупными пупырками, никогда не горчит. Плоды вырастают не крупные, в длину не более 10 см, весом не более 120 гр. Очень урожайный, за лето с куста можно собрать до 8-9 кг огурцов. Еще одним плюсом сорта, является то что он очень устойчив ко всем заболеваниям.

Димка.

Идеально подойдет для выращивания в регионах с прохладным климатом, расти будет хорошо и на грядках, так как очень устойчив к похолоданиям и плохим условиям погоды. Сорт раннеспелый, примерно через 1,5 месяца после посадки можно уже собирать первые плоды.

Кожица у огурчиков тонкая, плотная. Мякоть сочная и очень хрустящая. Сорт не горит, пустот не бывает. Сорт подойдет как для засолки, маринования, так и для салатов.

Аякс F 1.

Очень популярный сорт у российских садоводов, так как очень устойчив к перепадам погоды. Огурчики идеально подойдут для консервации. Кусты крупные, сильноветвящиеся, на каждой ветви образуется много плодов.

Сорт ранний, через полтора месяца можно собирать первый урожай и плодоносит долго, до самых заморозков. Мякоть этих огурчиков – сочная, нежная, абсолютно не горчит и не имеет пустот.