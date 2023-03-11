Опубликовано фото необычных круглых песчаных дюн на Марсе

Ученые-планетологи сделали снимок почти идеально круглых песчаных дюн на поверхности Марса.

Хотя песчаные дюны на Красной планете бывают самых разных форм и размеров, такие четко очерченные круги необычны. Небольшая асимметрия песчаных дюн показывает, что их крутые склоны ориентированы на юг. Как рассказали в Университете Аризоны (США), это указывает на то, что пески перемещаются на юг, хотя марсианские ветры могут быть переменными.

Изображение было сделано 22 ноября 2022 года на широте 42,505, долготе 67,076 градуса. Это часть серии снимков, сделанных камерой HiRise, которая вращается вокруг Красной планеты на космическом корабле Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Фото сделаны во время наблюдения за тем, как иней тает на поверхности Марса, когда Красная планета подходит к концу своего зимнего сезона. Изображение песчаной дюны было получено, когда MRO находился на высоте около 300 километров над поверхностью Марса. Каждый пиксель изображения соответствует 25 сантиметрам.

Сбор наблюдений в течение марсианского года (длительностью 687 земных дней) позволил ученым-планетологам отслеживать, насколько быстро движутся дюны: от экватора к полюсам они продвигаются со скоростью до метра за марсианский год.