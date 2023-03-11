«Джеймс Уэбб» обнаружил древнюю «спящую» галактику

С помощью космического телескопа им. Джеймса Уэбба международная группа астрономов обнаружила новую «спящую» галактику.

Ей дали номер JADES-GS+53.15508-27.80178, она находится очень далеко и имеет относительно небольшую массу, сообщает Phys.org. Статья опубликована на сервере препринтов arXiv.

«Спящими», «мертвыми», «покоящимися» называют галактики, в которых остановилось звездообразование. На сегодняшний день обнаружено очень мало покоящихся галактик в ранней Вселенной, подтвержденных с помощью спектроскопии. Поиск новых галактик этого типа помогает понять процессы, которые протекали в молодой Вселенной.

Это компактная дисковая галактика с радиусом около 650 световых лет (радиус Млечного пути — около 50 тысяч световых лет). Красное смещение галактики — 7,3. Она видна с Земли в том состоянии, в котором находилась, когда Вселенной было всего 700 миллионов лет — около 5% от ее нынешнего возраста.

В классической модели расширяющейся Вселенной используется термин «красное смещение» — по мере удаления галактик свет от них растягивается. Самые длинные волны видимого спектра — красные, отсюда и название. Чем в больше у галактики красное смещение, тем она старше и дальше от нас.

Вспышки звездообразования также оставляют свой след в свете галактик, так что спектроскопия может определить, как много там подобных областей. Выяснилось, что JADES-GS+53.15508-27.80178 испытала короткую и интенсивную вспышку звездообразования, которое быстро погасло от 10 до 20 миллионов лет назад.

Авторы статьи отмечают, что с помощью «Уэбба», наконец, можно проверить наблюдениями теоретические модели формирования галактик в молодой Вселенной.