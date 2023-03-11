Судьбоносная встреча Людмилы и Владимира Путина произошла в 1981 году на концерте Аркадия Райкина

Спустя два года пара расписалась. В качестве первой леди Людмила открыла в России Центр развития русского языка.

Людмила Александровна и Владимир Владимирович Путины свою семейную жизнь никогда не афишировали. Жена российского лидера и вовсе не любила привлекать к себе внимание.

По этой причине о её жизни известно мало, но автор блога "Нескучная история" на платформе Дзен раскрыл некоторые нюансы.

Девочка из Калининграда

Люда Шкребнева появилась на свет 6 января 1958 года. Отец и мать девочки работали на заводе, воспитывая двоих дочерей - старшую Люду и младшую Олю. Их держали в строгости: они помогали по хозяйству, прилежно учились.

Людмила уже в младших классах трепетно относилась к литературе, любила декламировать стихи. А в старших - проявился артистический талант. Она занималась в драмкружке, танцевала, пела и стала звездой каждого утренника.

Юная Людочка была очень красива. Педагог по актёрскому мастерству Антонина Языкова призналась, что многие преподаватели считали, что девочка красится.

Смойте с её лица косметику, — часто делали такие замечания учителя.

Выбор профессии

Хотя Людмила мечтала поступить в театральный вуз, у нее это не получилось. Будущая первая леди России работала почтальоном, осваивала профессию токаря и санитарки.

При этом ухаживала за больными, руководила драмкружком. А после того, как прошла обучение на курсах стюардесс, полтора года работала бортпроводницей.

В 1981 году девушка нашла своё предназначение: стала филологом-романистом, свободно владеет тремя языками - немецким, французским и испанским. Некоторое время Людмила работала педагогом в Ленинградском госуниверситете на кафедре немецкого языка.

Первая леди

Судьбоносная встреча Людмилы и Владимира Путина произошла в 1981-м году - на концерте Аркадия Райкина. В книге «Владимир Путин. Дорога к власти» она призналась, что кавалер был не самым романтичным.

Из-за постоянной занятости Владимир мог на час или полтора опоздать на свидание, и терпеливая девушка его честно ждала на месте встречи.

Тем не менее, предложение руки и сердца приняла, и в 1983 году пара расписалась. Людмила Путина стала женой общественного деятеля, а затем и президента России.

Новый статус обязывал Людмилу вести общественную жизнь, появляться на определенных мероприятиях, поддерживать супруга различными заявлениями. К слову, первая леди в качестве общественной деятельности выбрала лингвистику. Благодаря ей в России был открыт Центр развития русского языка.

В свободном полете

Своему первому мужу Людмила Александровна отдала 30 лет своей жизни.

Ей приходилось много бывать на публике, хотя она мечтала о тихом семейном счастье. О муже, который не занят важными государственными делами. Но у главы Росии огромное количество работы, о котором обычный человек даже не может помыслить.

Поэтому в 2013-м году Путины публично заявили о разводе, отметив, что это обоюдное решение. Людмила Александровна за долгие годы ушла в тень. По некоторым данным, она вышла замуж во второй раз, но афишировать свою жизнь не желает.

При этом Владимир Владимирович и Людмила Александровна все равно остались близкими людьми. Хотя их дороги разошлись, и каждый получил то, к чему стремился, о прожитых вместе годах они не забывают. И главное, что их связывает, — дети и внуки, отмечает автор канала.