Ученым удалось получить здоровое потомство от двух самцов мышей

Кацухико Хаяши из Университета Осаки рассказал на конференции по редактированию генов в Институте Крика в Лондоне, что добился прорыва.

Ученый использовал эту технологию, чтобы сделать яйцеклетки из мужских клеток и оплодотворить их. По его словам, в лаборатории родились семь здоровых мышей от двух биологических отцов. Он представил статью в журнал Nature, однако пока она не опубликована даже в препринте.

Чтобы сделать яйцеклетку, использовали мужские клетки кожи с X- и Y-хромосомами. Их перепрограммировали так, чтобы они стали стволовыми. Такие клетки могут превращаться в клетки любого другого типа. Затем удалили Y-хромосомы и продублировали X-хромосомы, а после превратили стволовые клетки в женские половые. После такую яйцеклетку оплодотворили спермой другого самца и подсадили самке, которая выносила мышат.

В любом случае, даже если открытие подтвердится, пройдет очень много времени, прежде чем технология может быть применена к людям. По словам Хаяши, только одна из 100 оплодотворенных искусственных яйцеклеток привела к живорождению. Кроме того, половые клетки человека сложнее мышиных и изучены хуже. А еще обществу предстоит решить немало этических вопросов.

Тем не менее, Хаяши настроен оптимистично. Он предсказывает, что чисто с технологической точки зрения создание яйцеклеток из мужских клеток для людей «будет возможно уже через десять лет».

Это не первый случай, когда мышь рождается от двух отцов. В исследовании 2010 года такое удалось сделать, но тогда технология потребовала гораздо большего количества шагов и манипуляций с эмбрионом. Хаяши также ранее создавал мышей от двух биологических матерей, используя ту же технологию с 2016 года.