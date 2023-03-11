Исследование загрязнения воздуха показало, что почти нигде на Земле небезопасно

Одна из самых распространенных и опасных составляющих загрязнения воздуха — PM 2,5. Это твердые частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра (мкм).

Они содержатся в выбросах промышленных предприятий, ТЭЦ, продуктах горения, выхлопах автомобилей, это и микрочастицы резины, которые остаются в воздухе из-за стирания автошин. Такие частицы, если дышать ими регулярно, опасны для здоровья.

Новое исследование ученых из Университета Монаша (Австралия) показало, что только на 0,18% площади суши, где живут 0,001% населения мира, в воздухе всегда безопасные уровни PM 2,5. Примечательно, что за последние 2019 количество PM 2,5 снизилось в Европе и Северной Америке, но увеличилось в Южной Азии, Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америке и Карибском бассейне. При этом более 70% времени в среднем по миру наблюдаются концентрации выше безопасных (15 мкг/м3). Научная статья вышла в Lancet Planetary Health.

В глобальном масштабе среднегодовой уровень PM 2,5 с 2000 по 2019 год составлял 32,8 мкг/м3. Самые высокие концентрации PM 2,5 были отмечены в регионах Восточной (50 мкг/м3) и Южной Азии (37,2 мкг/м3), затем следует северная Африка (30,1 мкг/м3). В южной и восточной Азии более 90% дней за последние 20 лет суточные концентрации PM2,5 превышали 15 мкг/м3. Самые низкие годовые концентрации в Австралии и Новой Зеландии (8,5 мкг/м3), Океании (12,6 мкг/м3) и Южной Америке (15,6 мкг/м3).

Также в концентрации PM2,5 наблюдаются сезонные закономерности: в Северо-Восточном Китае и Северной Индии частиц больше в зимние месяцы, тогда как в восточных районах Северной Америки — в летние, в Южной Америке — в августе и сентябре, с июня по сентябрь — в странах Африки южнее Сахары.

Ученые использовали традиционные наблюдения за качеством воздуха, спутниковые метеорологические датчики и детекторы загрязнения воздуха, статистические методы и методы машинного обучения для интеграции и обработки всех данных.