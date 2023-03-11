У необычных узоров соляных пустынь появилось объяснение

Соляные пустыни — уникальная среда на Земле. Наиболее поразительной их особенностью является то, что их поверхность будто выложена шестиугольниками и другими многоугольными формами.

В прошлом ученые рассматривали два возможных объяснения образования этого «сотового» рисунка. Одно из них заключается в том, что узор возникает из трещин: в подсыхающей соленой корочке появляется трещина, которая потом распространяется, ветвится и образует узор. Вторая версия: кора постоянно растет и из-за нехватки места изгибается в наблюдаемый узор. Однако обеим гипотезам не хватало доказательств.

Новая идея ученых из Ноттингемского университета Трент (Великобритания) связана с конвекцией соленой воды. Они хотели понять, как в почве движется соленая вода. Их подход сочетал в себе лабораторные эксперименты, воссоздающие похожие условия, экспедиции в Долину Смерти в Калифорнии и компьютерное моделирование. Научная статья вышла в журнале Physical Review X.

В этих пустынях соленая вода может быть всего в десятке сантиметров от поверхности. Поверхность становится более горячей и вода испаряется, становясь еще более соленой у поверхности. Соленая вода тяжелее — она опускается к менее соленым грунтовым водам. Такие конвекционные участки появляются рядом и, когда они сжимают и толкают друг друга, в конечном итоге образуется сотовый узор.